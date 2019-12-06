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Член областного избиркома не будет пикетировать мэрию Тюмени из-за пробы Манту

6 декабря 2019, 12:32
Фото: pixabay.com
Член областного избиркома не будет пикетировать мэрию Тюмени из-за пробы Ма
Член региональной избирательной комиссии Александр Лобов отказался проводить пикет против пробы Манту. На данные момент в этом «нет необходимости», сообщает Znak.com.
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Тюмень

Мероприятие было запланировано на 7 декабря. Его целью было «обратить внимание на проблему недопуска детей» без пробы Манту. Мэрия Тюмени рекомендовала активисту не проводить пикет и организовала встречу с главой городского департамента образования.

«Необходимости в ее проведении на данном этапе я не вижу, но это не означает, что в случае отсутствия решения проблемы я не вернусь к идее пикетирования мэрии Тюмени», — пояснил Лобов.

Администрация Тюмени порекомендовала Лобову не проводить пикет против пробы Манту
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Чиновник утверждает, что проверку детей на туберкулёз нужно заменить более современным T-SPOT.TB. Для этого ребятам делают анализ крови.

#Новости#Анализы#Детсады#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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