Член областного избиркома не будет пикетировать мэрию Тюмени из-за пробы Манту

Мероприятие было запланировано на 7 декабря. Его целью было «обратить внимание на проблему недопуска детей» без пробы Манту. Мэрия Тюмени рекомендовала активисту не проводить пикет и организовала встречу с главой городского департамента образования.
«Необходимости в ее проведении на данном этапе я не вижу, но это не означает, что в случае отсутствия решения проблемы я не вернусь к идее пикетирования мэрии Тюмени», — пояснил Лобов.
Чиновник утверждает, что проверку детей на туберкулёз нужно заменить более современным T-SPOT.TB. Для этого ребятам делают анализ крови.