Жена подозреваемого в терроризме обвинила тюменских силовиков в пытках супруга

Джамиля Магомедова, которая является женой фигуранта тюменского дела «Хизб ут-Тахрир» Фарруха Махкамова, рассказала, что ее супруга после задержания в Тюмени пытали: были током, заливали неизвестную жидкость в задний проход и угрожали изнасилованием.
«Силовики хотели, чтобы Фаррух Махкамов дал показания против другого фигуранта дела Марата Сайбаталова», - рассказал адвокат тюменца, который и увидел на Махкамовом следы пыток.
Он также пояснил, что Марат Сайбаталов, по версии следствия, является организатором местной ячейки «Хизб ут-Тахрир» и добавил, что Фаррух Махкамов под пытками был вынужден подписать все бумаги, которые ему дал следователь.
Фарруха Махкамова сотрудники ФСБ задержали в Тюмени в конце ноября, позднее суд постановил поместить его в СИЗО. Мужчину обвиняют в участии в террористической организации.
По решению Верховного суда исламская партия «Хизб ут-Тахрир» признана террористической организацией.