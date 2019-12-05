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Жена подозреваемого в терроризме обвинила тюменских силовиков в пытках супруга

5 декабря 2019, 06:30
Фото: 1Mi
Жена подозреваемого в терроризме обвинила тюменских силовиков в пытках супр
Родственница рассказала о пытках фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» (организация признана террористической и запрещена в России) в Тюмени, сообщает ОВД-Инфо.
Сюжет
Тюмень

Джамиля Магомедова, которая является женой фигуранта тюменского дела «Хизб ут-Тахрир» Фарруха Махкамова, рассказала, что ее супруга после задержания в Тюмени пытали: были током, заливали неизвестную жидкость в задний проход и угрожали изнасилованием.

«Силовики хотели, чтобы Фаррух Махкамов дал показания против другого фигуранта дела Марата Сайбаталова», - рассказал адвокат тюменца, который и увидел на Махкамовом следы пыток.

Он также пояснил, что Марат Сайбаталов, по версии следствия, является организатором местной ячейки «Хизб ут-Тахрир» и добавил, что Фаррух Махкамов под пытками был вынужден подписать все бумаги, которые ему дал следователь.

Фарруха Махкамова сотрудники ФСБ задержали в Тюмени в конце ноября, позднее суд постановил поместить его в СИЗО. Мужчину обвиняют в участии в террористической организации.

По решению Верховного суда исламская партия «Хизб ут-Тахрир» признана террористической организацией.

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