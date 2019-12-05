ВСК предлагает скидку 50% на страховку для выезжающих за рубеж на новогодние каникулы

При оформлении страхового полиса для поездок за границу в период со 2 декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. в мобильном приложении «ВСК страхование» или интернет-магазине ВСК предоставляет скидку в размере 50%.
Скидка доступна для выезжающих в большинство стран мира. Помимо этого, можно выбрать вид отдыха, например, активный или с занятиями любительским спортом.
Скидка предоставляется по промокоду «взр2020» при условии его регистрации в интернет-магазине или в мобильном приложении «ВСК страхование» в период проведения распродажи.