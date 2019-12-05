nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ВСК предлагает скидку 50% на страховку для выезжающих за рубеж на новогодние каникулы

5 декабря 2019, 10:07
Фото: pixabay.com
При оформлении страхового полиса для поездок за границу в период со 2 декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. в мобильном приложении «ВСК страхование» или интернет-магазине ВСК предоставляет скидку в размере 50%.
Сюжет
Тюмень

При оформлении страхового полиса для поездок за границу в период со 2 декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. в мобильном приложении «ВСК страхование» или интернет-магазине ВСК предоставляет скидку в размере 50%.

Скидка доступна для выезжающих в большинство стран мира. Помимо этого, можно выбрать вид отдыха, например, активный или с занятиями любительским спортом.

Скидка предоставляется по промокоду «взр2020» при условии его регистрации в интернет-магазине или в мобильном приложении «ВСК страхование» в период проведения распродажи.

Подробные условия акции доступны на сайте компании ВСК.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25