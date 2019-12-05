Василий Голубев дал старт декаде для инвалидов в Ростовской области

По имеющимся данным, сегодня в регионе проживает более 367 тысяч инвалидов, что составляет более 9% от всего населения. С 2011 года в Донском регионе также действует программа «Доступная среда». В рамках проекта специально для людей с ограниченными возможностями были адаптированы порядка 1,5 тысяч социальных объектов, а также куплено более 20 тысяч единиц технических средств реабилитации. Также в регионе была организована и работает по сей день служба «социальное такси». В этом мае организация получила 13 новых автомобилей для перевозки маломобильных групп граждан.