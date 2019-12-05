Так, 3 декабря прошел торжественный прием, приуроченный ко Дню инвалида, на котором губернатор Василий Голубев наградил и поощрил дончан с особенностями здоровья, которые ведут активную общественную деятельность, а также представителей общественных организаций, которые ежедневно оказывают помощь и поддержку инвалидам.
По имеющимся данным, сегодня в регионе проживает более 367 тысяч инвалидов, что составляет более 9% от всего населения. С 2011 года в Донском регионе также действует программа «Доступная среда». В рамках проекта специально для людей с ограниченными возможностями были адаптированы порядка 1,5 тысяч социальных объектов, а также куплено более 20 тысяч единиц технических средств реабилитации. Также в регионе была организована и работает по сей день служба «социальное такси». В этом мае организация получила 13 новых автомобилей для перевозки маломобильных групп граждан.
В рамках декады пройдет порядка 700 различных мероприятий. Так, в регионе проведут благотворительные акции, фестивали, ярмарки, выставки и пр. Кроме того, будут организованы ярмарки вакансий, «круглые столы», дни открытых дверей и уроки по профориентации.
В день открытия декады, 3 декабря, прошёл тотальный тест «Доступная среда», приуроченный к Международному дню инвалида, как пишет rostovgazeta.ru. Тестирование было доступно для всех желающих с мобильного устройства или компьютера. Также тест можно было пройти прямо в «Точке кипения» в ДГТУ.
В тесте организаторы предлагали найти верный ответы из предложенных вариантов к 50 вопросам. По их мнению, такие тесты способны обеспечить информированность населения о проблемах и нуждах инвалидов, а также поможет решить ряд вопросов по этике общения с ними.
В рамках декады инвалидов в Ростовской области 5 декабря также пройдут уроки профориентации. Всем участникам предлагается поближе ознакомиться с востребованными профессиями на рынке труда. 10 декабря в регионе пройдут ярмарки вакансий для инвалидов.
Необходимо подчеркнуть, что Донской регион лидирует среди всех по вопросам трудоустройства маломобильных граждан. С начала 2019 года более семи тысяч жителей получили консультации по поводу заря Остин, а ещё 5,7 тысяч инвалидов смогли найти работу.