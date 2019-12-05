В Тюмени подростки решили подрифтить на Жигулях и попали в ДТП

По их словам, за рулем автомобиля ВАЗ-2105 находился подросток, его пассажирами оказались еще несколько несовершеннолетних. После непродолжительного дрифта водитель потерял управление и наехал на препятствие.
«На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области и бригада службы скорой помощи», - рассказали в ГИБДД по региону.
По словам медиков, подростки, устроив ДТП, скрылись с места происшествия бросив машину.
Эту информацию подтвердили и в ГИБДД по Тюменской области. Автомобиль доставили на штрафстоянку. Личность водителя устанавливается.