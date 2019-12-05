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В Тюмени подростки решили подрифтить на Жигулях и попали в ДТП

5 декабря 2019, 06:05
Фото: АВТО Тюмень в ВК
В Тюмени подростки решили подрифтить на Жигулях и попали в ДТП
Вчера вечером, 4 декабря, несколько подростков устроили дрифт на пустой парковке гипермаркета «Окей» на Профсоюзной и наехали на препятствие, рассказали очевидцы произошедшего в соцсетях.
Сюжет
Тюмень

По их словам, за рулем автомобиля ВАЗ-2105 находился подросток, его пассажирами оказались еще несколько несовершеннолетних. После непродолжительного дрифта водитель потерял управление и наехал на препятствие.

«На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области и бригада службы скорой помощи», - рассказали в ГИБДД по региону.

По словам медиков, подростки, устроив ДТП, скрылись с места происшествия бросив машину.

Эту информацию подтвердили и в ГИБДД по Тюменской области. Автомобиль доставили на штрафстоянку. Личность водителя устанавливается.

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