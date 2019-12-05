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В 2020 году в Тюмени благоустроят парк Заречный

5 декабря 2019, 11:36
Фото: pixabay.com
В 2020 году в Тюмени благоустроят парк Заречный
В следующем году в областной столице планируется продолжить благоустройство территорий. Работы будут произведены в парке Заречный, сквере Никольский и Якова Неумоева (2-й этап), будет произведено озеленение территории по ул. Вьюжной, сообщают в администрации Тюмени.

«Жители сами выбирали места для благоустройства, которые нужно сделать в первоочередном порядке», - отмечают представители городской администрации.

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В 2019 году в порядок приведены восемь общественных пространств. Работы осуществлялись на территории 9 га. За это время было высажено более 5 тыс. деревьев и кустарников, установлено около 200 скамеек с урнами. Зона скейтпарка и площадка ГТО привлекли внимание активной молодежи, для маленьких горожан в игровой зоне размещена песочная фабрика. Строительно-монтажные работы проведены в границах улиц Логунова и Широтной.

#Новости#Благоустройство#Парк#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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