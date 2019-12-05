В 2020 году в Тюмени благоустроят парк Заречный

В 2019 году в порядок приведены восемь общественных пространств. Работы осуществлялись на территории 9 га. За это время было высажено более 5 тыс. деревьев и кустарников, установлено около 200 скамеек с урнами. Зона скейтпарка и площадка ГТО привлекли внимание активной молодежи, для маленьких горожан в игровой зоне размещена песочная фабрика. Строительно-монтажные работы проведены в границах улиц Логунова и Широтной.