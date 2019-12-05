ТПП России: маркировка товаров может снизить их цену и очистить рынок от контрафакта

Председатель Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что принятый закон позволит снизить стоимость этой продукции вплоть до 10%.
Президент ТПП РФ отметил, что обязательная маркировка товаров даст возможность отслеживать их путь от производителя до прилавка магазина, пишет futurerussia.gov.ru. Таким образом, рынок очистится от подделок и некачественной продукции, а добросовестные изготовители смогут занять место их нечестных конкурентов. В конечном счете это приведет к увеличению их оборота и, как следствие, снижению цен на продукцию вплоть до 10%.
ТПП России рассчитывает, что ввод электронного товарооборота сделает рынок максимально прозрачным. Таким образом можно будет исключить из системы ряд регуляторных и административных преград. Катырин также отметил, что сейчас палата тесно работает с Минпромторгом России, который стал координатором создания новой системы маркировки, и другими ведомствами. Их силы направлены на борьбу с незаконным товарооборотом и некачественной продукцией.
"В целом вопросов все еще много, в том числе и относительно сроков введения маркировки тех или иных товаров, и мы, как крупнейшее предпринимательское объединение, имеем широкий инструментарий для поиска совместно с партнерами таких решений, которые будут устраивать обе стороны", — сказал Катырин.