ТПП России: маркировка товаров может снизить их цену и очистить рынок от контрафакта

"В целом вопросов все еще много, в том числе и относительно сроков введения маркировки тех или иных товаров, и мы, как крупнейшее предпринимательское объединение, имеем широкий инструментарий для поиска совместно с партнерами таких решений, которые будут устраивать обе стороны", — сказал Катырин.