Одноклассники представили трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Вторая часть сказки рассказывает о приключениях, полюбившегося зрителям богатыря Ивана. Его заботит неминуемое начало Богатырских игр — съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Той самой «богатырской силушки» в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца и невесты ему совсем не хочется. Зато вот у явно симпатизирующего Василисе красавца-богатыря Финиста — мощи и красоты хоть отбавляй. Однако, когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединить силы и со старыми друзьями, и с новыми недругами, для того, чтобы спасти сказочное Белогорье.