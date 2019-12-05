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Астана – волшебный оазис среди казахских степей

5 декабря 2019, 12:31
Фото: astana.gov.kz/ru
Центр Казахстана Астана, которая в недавнем времени была переименована в Нур-султан, самая молодая столица в мире.

Ещё около 20 лет назад это был заштатный городок, но после решения переноса сюда столицы из города Алма-Аты, Астана превратилась в современный мегаполис в евроазиатском стиле с небоскрёбами и удивительными архитектурными сооружениями.

Как добраться до Астаны?

Самый комфортный и быстрый способ добраться до казахской столицы, конечно же, полететь на самолёте. Перелёт авиакомпанией FlyArystan из Москвы в Астану займёт чуть более трёх часов. Приземлившись в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» после перелета от flyarystan.com, туристы попадают просторное здание с удобной инфраструктурой, недорогими заведениями и приветливым персоналом.

Аэропорт находится в 17 километрах от города. Однако хорошо продуманная транспортная развязка позволяет добраться до Астаны без усилий. Добраться до столицы можно несколькими способами:

· Автобусом. До центра города с 6:40 до 22:24 ходят автобусы №10, №12 и №100.

· Такси. Лучше всего обращаться в официальные компании, так как частные извозчики завышают цены.

· Аренда машины. Специальное агентство есть на территории аэропорта, а также можно найти нужный сервис в интернете.

Какие достопримечательности стоит посетить в Астане?

Из-за своей молодости Астана не может похвастаться историческими достопримечательностями, однако туристы охотно посещают обилие ультрасовременных зданий необычной архитектурной формы.

Бульвар Нуржол

  • Чем интересен. Длина бульвара – 2200 метров. Его большую часть занимает трёхуровневый мост. На его нижнем уровне размещена стоянка на 400 места, на среднем располагаются офисы, выставочные здания, магазины и рестораны. Верхний уровень оборудован пешеходной зоной с клумбами, фонтанами, скамейками, деревьями, газонами и оригинальными скульптурами.
  • Где расположен. Бульвар находится на левом берегу реки Ишим в новой части города. Он соединяет Резиденцию президента республики — Ак-Орду с торгово-развлекательным центром Хан Шатыр.
Фото: astana.gov.kz/ru

Байтерек (Дерево жизни)

    Чем интересен. По легенде Байтерек – это дерево жизни, к которому прилетает священная птица Самрук, чтобы отложить в кроне золотое яйцо, которое символизирует солнце. Внизу у дерева сидит голодный и злой дракон Айдахар, желающий проглотить солнце. Это символ вечного противостояния добра и зла.

  • Как выглядит. Это монумент с шаром высотой 105 метров и весом 300 тонн. Ствол облицован стёклами-хамелеонами, меняющими цвет в зависимости от освещения. Конструкция стоит на 500 сваях. Её нижний уровень спускается под землю на глубину 4,5 метра, где расположены кафе, мини-галерея, аквариумы. В стеклянный шар можно подняться с помощью лифта, там есть бар и обзорная площадка.

  • Как добраться. Адрес: Водно-зелёный бульвар, 1. Время работы — с 10:00 до 21:00. Доехать можно на автобусах № 10, 12, 18, 21, 27, 28, 35 или маршрутном такси № 110, 116, 117, 118.

    • Фото: astana.gov.kz/ru

    Дворец мира и согласия

      Чем интересен. Проект дворца основан на принципе Золотого сечения — высота пирамиды равна длине стороны квадрата, который лежит в её основании. Дворец построен для проведения съездов лидеров мировых и традиционных религий.

  • Как выглядит. Здание возведено в виде серебристой пирамиды. Её верхняя часть украшена витражом, где изображены 130 голубей, по числу народов, населяющих Казахстан.

  • Где расположен. Адрес: ул. Манаса, 57. Дворец работает каждый день. Экскурсии можно прослушать на русском, казахском и английском языках

    • Фото: astana.gov.kz/ru

    Хан Шатыр

      Чем интересен. Купол у торгово-развлекательного комплекса Хан Шатыр прозрачный, он входит в топ-10 экологически чистых зданий мира. Площадь комплекса - 127 тысяч квадратных метров, а высота купола 1500 метров.

  • Как выглядит. ТРК выполнен в форме огромного шатра, который поддерживается тремя опорами. На множество металлических тросов, собранных на вершине в пучок, натянут пропускающий свет материал. Он устойчивый к ветрам и другим атмосферным воздействиям. Внутри комплекса расположены магазины, кафе, бассейны, детские площадки, а также аквапарк с песчаным пляжем.

  • Где расположен. Адрес: пр. Туран, 37. Добраться можно на автобусах № 32, 35, 43, 46, 50, 51, остановка «Проспект Туран».
    • Фото: astana.gov.kz/ru

    Мечеть Хазрет Султан

      Чем интересна. Это соборная мечеть вторая по величине в Центральной Азии. Мечеть возведена в 2006 году на северо-востоке Астаны. Она входит в состав столичного градостроительного ансамбль, рядом с ней Дворец мира и согласия и монумент Казах Ели.

  • Как выглядит. Мечеть Хазрет Султан – это белоснежное традиционное здание, с украшением в виде казахского орнамента. Комплекс мечети в общей сложности занимает 11 гектаров. Центральный купол имеет высоту в 51 метр и диаметр 28 метров. Этот купол самый большой в стране. На куполе установлен шпиль, длиной 80 метров, увенчанный полумесяцем, обращённым в сторону Мекки. Восемь куполов поменьше окружают главный купол, в углах мечети установлены четыре минарета, высотой 77 метров.

  • Где расположена. Адрес: ул. Ахмета Байтурсунова, 5. Доехать можно на автобусах №3, 4, 29, 40.
    • Фото: astana.gov.kz/ru

    Это лишь немногие достопримечательности Астаны. Столица Казахстана удивит путешественников европейским видом, при этом сохраняя и национальный азиатский колорит. Многие туристы, возвращаясь обратно домой, хотят снова вернуться в сердце Казахстана – Астану

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    #Новости#Александра Миралинкс Логинова#В мире
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