Астана – волшебный оазис среди казахских степей

Ещё около 20 лет назад это был заштатный городок, но после решения переноса сюда столицы из города Алма-Аты, Астана превратилась в современный мегаполис в евроазиатском стиле с небоскрёбами и удивительными архитектурными сооружениями.
Как добраться до Астаны?
Самый комфортный и быстрый способ добраться до казахской столицы, конечно же, полететь на самолёте. Перелёт авиакомпанией FlyArystan из Москвы в Астану займёт чуть более трёх часов. Приземлившись в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» после перелета от flyarystan.com, туристы попадают просторное здание с удобной инфраструктурой, недорогими заведениями и приветливым персоналом.
Аэропорт находится в 17 километрах от города. Однако хорошо продуманная транспортная развязка позволяет добраться до Астаны без усилий. Добраться до столицы можно несколькими способами:
· Автобусом. До центра города с 6:40 до 22:24 ходят автобусы №10, №12 и №100.
· Такси. Лучше всего обращаться в официальные компании, так как частные извозчики завышают цены.
· Аренда машины. Специальное агентство есть на территории аэропорта, а также можно найти нужный сервис в интернете.
Из-за своей молодости Астана не может похвастаться историческими достопримечательностями, однако туристы охотно посещают обилие ультрасовременных зданий необычной архитектурной формы.
Бульвар Нуржол
Байтерек (Дерево жизни)
Чем интересен. По легенде Байтерек – это дерево жизни, к которому прилетает священная птица Самрук, чтобы отложить в кроне золотое яйцо, которое символизирует солнце. Внизу у дерева сидит голодный и злой дракон Айдахар, желающий проглотить солнце. Это символ вечного противостояния добра и зла.
Как выглядит. Это монумент с шаром высотой 105 метров и весом 300 тонн. Ствол облицован стёклами-хамелеонами, меняющими цвет в зависимости от освещения. Конструкция стоит на 500 сваях. Её нижний уровень спускается под землю на глубину 4,5 метра, где расположены кафе, мини-галерея, аквариумы. В стеклянный шар можно подняться с помощью лифта, там есть бар и обзорная площадка.
Дворец мира и согласия
Чем интересен. Проект дворца основан на принципе Золотого сечения — высота пирамиды равна длине стороны квадрата, который лежит в её основании. Дворец построен для проведения съездов лидеров мировых и традиционных религий.
Как выглядит. Здание возведено в виде серебристой пирамиды. Её верхняя часть украшена витражом, где изображены 130 голубей, по числу народов, населяющих Казахстан.
Где расположен. Адрес: ул. Манаса, 57. Дворец работает каждый день. Экскурсии можно прослушать на русском, казахском и английском языках
Хан Шатыр
Чем интересен. Купол у торгово-развлекательного комплекса Хан Шатыр прозрачный, он входит в топ-10 экологически чистых зданий мира. Площадь комплекса - 127 тысяч квадратных метров, а высота купола 1500 метров.
Как выглядит. ТРК выполнен в форме огромного шатра, который поддерживается тремя опорами. На множество металлических тросов, собранных на вершине в пучок, натянут пропускающий свет материал. Он устойчивый к ветрам и другим атмосферным воздействиям. Внутри комплекса расположены магазины, кафе, бассейны, детские площадки, а также аквапарк с песчаным пляжем.
Мечеть Хазрет Султан
Чем интересна. Это соборная мечеть вторая по величине в Центральной Азии. Мечеть возведена в 2006 году на северо-востоке Астаны. Она входит в состав столичного градостроительного ансамбль, рядом с ней Дворец мира и согласия и монумент Казах Ели.
Как выглядит. Мечеть Хазрет Султан – это белоснежное традиционное здание, с украшением в виде казахского орнамента. Комплекс мечети в общей сложности занимает 11 гектаров. Центральный купол имеет высоту в 51 метр и диаметр 28 метров. Этот купол самый большой в стране. На куполе установлен шпиль, длиной 80 метров, увенчанный полумесяцем, обращённым в сторону Мекки. Восемь куполов поменьше окружают главный купол, в углах мечети установлены четыре минарета, высотой 77 метров.
Это лишь немногие достопримечательности Астаны. Столица Казахстана удивит путешественников европейским видом, при этом сохраняя и национальный азиатский колорит. Многие туристы, возвращаясь обратно домой, хотят снова вернуться в сердце Казахстана – Астану
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