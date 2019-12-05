Астана – волшебный оазис среди казахских степей

Как выглядит. Это монумент с шаром высотой 105 метров и весом 300 тонн. Ствол облицован стёклами-хамелеонами, меняющими цвет в зависимости от освещения. Конструкция стоит на 500 сваях. Её нижний уровень спускается под землю на глубину 4,5 метра, где расположены кафе, мини-галерея, аквариумы. В стеклянный шар можно подняться с помощью лифта, там есть бар и обзорная площадка.