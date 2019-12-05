Антипинский НПЗ требует 20 млн рублей с компании сына беглого тюменского олигарха

По словам Алексея, юристы Антипинского НПЗ предоставили в суд недостоверный акт сверки. Руководителя «Нео-ком» вызвали в суд для дачи подписки об уголовной ответственности по заявлению о фальсификации документов, но он уехал в командировку. Следующее заседание суда пройдёт 9 декабря.