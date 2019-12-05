Антипинский НПЗ требует 20 млн рублей с компании сына беглого тюменского олигарха

С компании Алексея Лисовиченко требуют 20 млн. АНПЗ подал соответствующий иск в арбитражный суд, представители завода заявили о долге «Нео-ком» по договору купли-продажи недвижимости.
По словам Алексея, юристы Антипинского НПЗ предоставили в суд недостоверный акт сверки. Руководителя «Нео-ком» вызвали в суд для дачи подписки об уголовной ответственности по заявлению о фальсификации документов, но он уехал в командировку. Следующее заседание суда пройдёт 9 декабря.
«Имущество Геннадия Лисовиченко стоимостью 60 млн рублей арестовано», - отмечают СМИ.
Отмечается, что недвижимость выкуплена у структур АНПЗ.