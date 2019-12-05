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Антипинский НПЗ требует 20 млн рублей с компании сына беглого тюменского олигарха

5 декабря 2019, 14:03
Фото: pixabay.com
Антипинский НПЗ требует 20 млн рублей с компании сына беглого тюменского ол
Сын беглого тюменского олигарха Геннадия Лисовиченко в начале декабря обвинил Антипинский НПЗ в подделке документов. Завод подал иск к «Нео-ком» на миллионы рублей, сообщает URA.RU.
Сюжет
Тюмень

С компании Алексея Лисовиченко требуют 20 млн. АНПЗ подал соответствующий иск в арбитражный суд, представители завода заявили о долге «Нео-ком» по договору купли-продажи недвижимости.

По словам Алексея, юристы Антипинского НПЗ предоставили в суд недостоверный акт сверки. Руководителя «Нео-ком» вызвали в суд для дачи подписки об уголовной ответственности по заявлению о фальсификации документов, но он уехал в командировку. Следующее заседание суда пройдёт 9 декабря.

«Имущество Геннадия Лисовиченко стоимостью 60 млн рублей арестовано», - отмечают СМИ.

У бывшего главы Антипинского НПЗ арестовали имущество на 60 млн рублей
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Отмечается, что недвижимость выкуплена у структур АНПЗ.

#Новости#Суды#Антипинский НПЗ#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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