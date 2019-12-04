Житель Тюмени взыскал с ТОДЭП 425 тыс. рублей из-за серьезного ДТП

По информации 72.ру, дорожные службы не установили рядом с бетонными блоками светоотражатели. Тюменец просто не увидел ограждения, которых ранее не было на дороге. В России действует ГОСТ по установке подобных конструкций, они должны быть видны в ночное время суток. Общий ущерб от ДТП составил около 1 млн рублей.