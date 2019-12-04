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Житель Тюмени взыскал с ТОДЭП 425 тыс. рублей из-за серьезного ДТП

4 декабря 2019, 14:42
Фото: 1Mi
Житель Тюмени взыскал с ТОДЭП 425 тыс. рублей из-за серьезного ДТП
Тюменец два года судился с ТОДЭП и получил компенсацию в размере 425 тыс. рублей. Тюменской областной суд подтвердил доводы Романа Шестакова.
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Тюмень

Ночью 11 декабря 2017 года тюменец попал в ДТП в Ямальском-2. Автомобиль Toyota Camry столкнулся с бетонными ограждениями, которые установили дорожники. В результате аварии Роман получил серьезные травмы, мужчина подал в суд на ТОДЭП.

«По решению суда, дорожники должны мне выплатить 425 тысяч рублей». - отметил 27-летний тюменец.

По информации 72.ру, дорожные службы не установили рядом с бетонными блоками светоотражатели. Тюменец просто не увидел ограждения, которых ранее не было на дороге. В России действует ГОСТ по установке подобных конструкций, они должны быть видны в ночное время суток. Общий ущерб от ДТП составил около 1 млн рублей.

#Новости#ТОДЭП#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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