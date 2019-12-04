Водитель случайно завалил склад «Сибура» противопожарным порошком

Мужчина привез на склад «Сибура» оборудование и хотел вызвать кладовщика, но вместо соответствующей кнопки нажал на кнопку, которая отвечает за тушение пожара и засыпает помещение порошком для тушения.
«На мужчину подали в суд и потребовали от него почти 270 тыс. рублей, которые должны были покрыть расходы на услуги клининговой компании», - рассказали в суде.
Водитель иск не признал и заявил, что кнопка сигнализации была установлена не по ГОСТу, а также не была защищена стеклом. В итоге суд признал обоюдную вину в произошедшем и снизил сумму исковых требований с мужчины до 134 тыс. рублей.