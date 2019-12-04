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В Тюмени можно переночевать с африканским страусом

4 декабря 2019, 12:12
Фото: Тюменское инвестиционное агентство
В Тюмени можно переночевать с африканским страусом
В Тюмени завершается проект расширения страусиной фермы в селе Чикча, сообщает Тюменское инвестиционное агентство.
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Тюмень

«Для расширения инфраструктуры ферма получила 3 миллиона рублей. На эти деньги осуществляется реализация проекта», - отмечено на сайте агентства.

На ферме построят кафе, гостиницу, административный корпус и три здания для содержания животных. В новой гостинице введены в эксплуатацию три номера. Это позволит посетителям задержаться на ферме подольше.

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Страусиная ферма является центром туристического притяжения как для местных жителей, так и для гостей региона. Помимо африканских страусов здесь находятся кролики, белки, чернобурые лисицы и декоративные птицы.

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