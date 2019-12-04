В Тюмени можно переночевать с африканским страусом

«Для расширения инфраструктуры ферма получила 3 миллиона рублей. На эти деньги осуществляется реализация проекта», - отмечено на сайте агентства.
На ферме построят кафе, гостиницу, административный корпус и три здания для содержания животных. В новой гостинице введены в эксплуатацию три номера. Это позволит посетителям задержаться на ферме подольше.
Страусиная ферма является центром туристического притяжения как для местных жителей, так и для гостей региона. Помимо африканских страусов здесь находятся кролики, белки, чернобурые лисицы и декоративные птицы.