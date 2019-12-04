В Тобольске мать применила удушение в качестве воспитательного приема

В результате словесной ссоры родственницы подрались. Инцидент произошел в конце августа 2019 года. Мать сдавила руками шею дочери, приговаривая: ««Убить тебя проще, чем справиться».
Дочь написала заявление в полицию. По статье «Угроза убийством» было возбуждено уголовное дело, но в ходе судебного разбирательства девочка попросила прекратить дело, потому что она помирилась с мамой.
«Мировой суд Тобольского района вынес постановление о прекращении уголовного дела», — сообщила старший помощник межрайонного прокурора Татьяна Быстрицкая.