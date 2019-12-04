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В Тобольске мать применила удушение в качестве воспитательного приема

4 декабря 2019, 11:47
Фото: Наш город / 1Mi
В Тобольске мать применила удушение в качестве воспитательного приема
В селе Булашово Тобольского района мать пыталась задушить свою несовершеннолетнюю дочь, после чего девочка подала на нее в суд. Мировой суд Тобольского района возбудил уголовное дело, сообщает «Тобольск-Информ».

В результате словесной ссоры родственницы подрались. Инцидент произошел в конце августа 2019 года. Мать сдавила руками шею дочери, приговаривая: ««Убить тебя проще, чем справиться».

Дочь написала заявление в полицию. По статье «Угроза убийством» было возбуждено уголовное дело, но в ходе судебного разбирательства девочка попросила прекратить дело, потому что она помирилась с мамой.

Пьяная бабушка пыталась задушить девочку в Тобольске
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«Мировой суд Тобольского района вынес постановление о прекращении уголовного дела», — сообщила старший помощник межрайонного прокурора Татьяна Быстрицкая.

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