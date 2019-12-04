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В нескольких домах в Тюмени перестала работать канализация

4 декабря 2019, 04:18
Фото: 1Mi
В нескольких домах в Тюмени перестала работать канализация
Тюменцы, живущие возле улицы Волгоградская, бьют тревогу, в их домах не работает канализация, об этом они рассказали в соцсетях.
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Тюмень

По их словам, спуск воды в сливном бачке приводит к потопу, то же самое бывает и когда они моют посуду. Они считают, что вода плохо уходит из-за того, что сразу в пяти домах по улице Волгоградская ведутся работы, при этом страдают жители близлежащих домов.

«Это продолжается уже две недели, управляющая компания на жалобы не реагирует, канавы вдоль дорог и колодцы полные водой», - рассказали местные жители.

В комментариях к посту его автору пояснили, что на улице Волгоградская проводится полная реконструкция канализационной сети, из-за чего возможны временные неудобства.

Еще один подписчик группы, в которой был размещен пост написал, что у них тоже были коммунальные проблемы, но канализации это не коснулось.

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#Новости#Проблемы ЖКХ#Канализация#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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