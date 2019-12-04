В нескольких домах в Тюмени перестала работать канализация

По их словам, спуск воды в сливном бачке приводит к потопу, то же самое бывает и когда они моют посуду. Они считают, что вода плохо уходит из-за того, что сразу в пяти домах по улице Волгоградская ведутся работы, при этом страдают жители близлежащих домов.
«Это продолжается уже две недели, управляющая компания на жалобы не реагирует, канавы вдоль дорог и колодцы полные водой», - рассказали местные жители.
В комментариях к посту его автору пояснили, что на улице Волгоградская проводится полная реконструкция канализационной сети, из-за чего возможны временные неудобства.
Еще один подписчик группы, в которой был размещен пост написал, что у них тоже были коммунальные проблемы, но канализации это не коснулось.