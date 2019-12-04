В аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень погибли пожилые супруги

Предварительная версия гласит, что 74-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, выезжая с левым поворотом из второстепенной дороги, не пропустил грузовую машину, которая ехала по главной дороге. Произошло сильное боковое столкновение. Оба автомобиля съехали с дороги. Водитель и пассажир «семерки» скончались от полученных травм. Установлено, что погибшая 72-летняя женщина являлась супругой водителя.