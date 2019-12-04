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В аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень погибли пожилые супруги

4 декабря 2019, 09:38
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень погибли пожилые супруги
В результате аварии на 213 км автодороги Екатеринбург-Тюмень скончалась пожилая супружеская пара, сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.
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Тюмень

"ДТП произошло около 22:00. Столкнулись грузовая фура с полуприцепом и жигули «семерка»", - сообщается на сайте ГИБДД.

Предварительная версия гласит, что 74-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, выезжая с левым поворотом из второстепенной дороги, не пропустил грузовую машину, которая ехала по главной дороге. Произошло сильное боковое столкновение. Оба автомобиля съехали с дороги. Водитель и пассажир «семерки» скончались от полученных травм. Установлено, что погибшая 72-летняя женщина являлась супругой водителя.

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За рулем фуры находился 29-летний мужчина. Очевидцы аварии рассказали, что водитель грузового автомобиля пытался уйти от столкновения, подавая звуковые и световые сигналы водителю ВАЗа.

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