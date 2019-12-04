"Россети": в РФ более 90% энергокомплекса обеспечивают отечественные производители

Ливинский сообщил всем присутствующим о положительной динамике по импортозамещению. Так, ее показатели составляют 91%, что свидетельствует об опережении планируемых сроков. Тем не менее. Как подчеркнул Ливинский, в планах компании выйти на 100% показатели импортозамещения. Для этого, начиная с 2018 года, «Россети» привлекают к сотрудничеству производителей с самыми передовыми и инновационными технологиями в стране. Гендиректор «Россетей» сказал, что первые результаты работы можно оценивать уже на данном этапе. Полученные положительные данные о развитии лишь подтверждают правильность выбранного вектора развития компании, сообщают “Новые известия”.