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"Россети": в РФ более 90% энергокомплекса обеспечивают отечественные производители

4 декабря 2019, 17:27
Фото: rosseti.ru
В Москве с 3 по 6 декабря проходит Международный форум «Электрические сети».

В начале второго дня прошел деловой завтрак, на котором присутствовали генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, руководителя дочерних предприятий холдинга, а также главы организации, которая обеспечивает производства энергетического оборудования для всей России.

Ливинский сообщил всем присутствующим о положительной динамике по импортозамещению. Так, ее показатели составляют 91%, что свидетельствует об опережении планируемых сроков. Тем не менее. Как подчеркнул Ливинский, в планах компании выйти на 100% показатели импортозамещения. Для этого, начиная с 2018 года, «Россети» привлекают к сотрудничеству производителей с самыми передовыми и инновационными технологиями в стране. Гендиректор «Россетей» сказал, что первые результаты работы можно оценивать уже на данном этапе. Полученные положительные данные о развитии лишь подтверждают правильность выбранного вектора развития компании, сообщают “Новые известия”.

ПАО «Россети» организовало МФЭС в 2018 году. Форум уже успел стать одним из самых крупных в области электроэнергетики. Главная задача МФЭС – это совместный диалог и постепенное решение ключевых задач в области цифровой трансформации энергосетевого комплекса всей страны.

Однако даже сегодняшняя ситуация позволяет говорить о МФЭС как о ключевой площадке для решения вопросов в области организации энергетического комплекса страны к единому цифровому формату. Так, в форуме принимают участие федеральные и региональные власти, а также представители крупных компаний-производителей оборудования, члены научных сообществ и отечественные и зарубежные специалисты отрасли.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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