"Россети": в РФ более 90% энергокомплекса обеспечивают отечественные производители

В начале второго дня прошел деловой завтрак, на котором присутствовали генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, руководителя дочерних предприятий холдинга, а также главы организации, которая обеспечивает производства энергетического оборудования для всей России.
Ливинский сообщил всем присутствующим о положительной динамике по импортозамещению. Так, ее показатели составляют 91%, что свидетельствует об опережении планируемых сроков. Тем не менее. Как подчеркнул Ливинский, в планах компании выйти на 100% показатели импортозамещения. Для этого, начиная с 2018 года, «Россети» привлекают к сотрудничеству производителей с самыми передовыми и инновационными технологиями в стране. Гендиректор «Россетей» сказал, что первые результаты работы можно оценивать уже на данном этапе. Полученные положительные данные о развитии лишь подтверждают правильность выбранного вектора развития компании, сообщают “Новые известия”.
ПАО «Россети» организовало МФЭС в 2018 году. Форум уже успел стать одним из самых крупных в области электроэнергетики. Главная задача МФЭС – это совместный диалог и постепенное решение ключевых задач в области цифровой трансформации энергосетевого комплекса всей страны.
Однако даже сегодняшняя ситуация позволяет говорить о МФЭС как о ключевой площадке для решения вопросов в области организации энергетического комплекса страны к единому цифровому формату. Так, в форуме принимают участие федеральные и региональные власти, а также представители крупных компаний-производителей оборудования, члены научных сообществ и отечественные и зарубежные специалисты отрасли.