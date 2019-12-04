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Нелегальная заправка тюменской компании угрожает безопасности горожан

4 декабря 2019, 14:25
Фото: 1Mi
Нелегальная заправка тюменской компании угрожает безопасности горожан
Автозаправка на улице 30 лет Победы, 131 опасна для жителей многоквартирного дома. По данным Генпрокуратуры РФ, оборудование площадки должно находиться на 2 метра дальше от жилых построек.
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Тюмень

В Тюмени в 2018 году компания «Кондор-2» разместила колонки для заправки сжиженным газом. Отмечается, что до ближайшего дома по улице Моторостроителей, 2 ровно 58 метров. По правилам пожарной безопасности объект должен находиться в 60 метрах от дома. Все материалы по данному делу могут быть переданы в прокуратуру Тюменской области.

Тюменцы почти год заправлялись на нелегальной автозаправке
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В настоящее время ГУ МЧС по Тюменской области начал повторную проверку заправки. Ранее компанию «Кондор-2» оштрафовали на 50 тыс. рублей и дали 8 месяцев на исправление всех замечаний. У предприятия отсутствуют разрешения на установку газового оборудования.

#Новости#Прокуратура#АЗС#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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