Нелегальная заправка тюменской компании угрожает безопасности горожан

В Тюмени в 2018 году компания «Кондор-2» разместила колонки для заправки сжиженным газом. Отмечается, что до ближайшего дома по улице Моторостроителей, 2 ровно 58 метров. По правилам пожарной безопасности объект должен находиться в 60 метрах от дома. Все материалы по данному делу могут быть переданы в прокуратуру Тюменской области.
В настоящее время ГУ МЧС по Тюменской области начал повторную проверку заправки. Ранее компанию «Кондор-2» оштрафовали на 50 тыс. рублей и дали 8 месяцев на исправление всех замечаний. У предприятия отсутствуют разрешения на установку газового оборудования.