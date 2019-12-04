Нелегальная заправка тюменской компании угрожает безопасности горожан

В Тюмени в 2018 году компания «Кондор-2» разместила колонки для заправки сжиженным газом. Отмечается, что до ближайшего дома по улице Моторостроителей, 2 ровно 58 метров. По правилам пожарной безопасности объект должен находиться в 60 метрах от дома. Все материалы по данному делу могут быть переданы в прокуратуру Тюменской области.