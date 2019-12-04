Инюцын озвучил плюсы перехода «Россетей» к единому бренду Заместитель

Как сообщают «Новые известия», мероприятие состоялось с участием Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети» Павла Ливинского, а также заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ компании «Россети» Ларисой Романовской.
Как подчеркнул Антон Инюцын, сейчас одна из главных задач состоит в популяризации функционирования отраслей ТЭК в медиа. «Вместе со СМИ и пресс-службами энергопредприятий мы проводим работу над информированием людей об итогах нашей работы, таким образом мы повышаем авторитет и престиж профессии».
Помимо этого, присутствовавшие на мероприятии обсуждали корпоративные пути развития, обозначенные ПАО «Россети» в сфере информационной открытости в контексте общих задач ТЭК. Среди прочего, Антон Инюцын раскрыл детали такого инструмента, как Новая Единая бренд-архитектура компании.
«Бренд-архитектура проявляется не только в общем логотипе, но и общей информационной политике, ответственности за события, в особенности, имеющих социальный резонанс. Благодаря Единому бренду открывается возможность для постоянного мониторинга отношения граждан к предприятию в целом и по каждому региону, поэтому это также и работа над совершенствованием системы управления», - уточнил он.