Инюцын озвучил плюсы перехода «Россетей» к единому бренду Заместитель

«Бренд-архитектура проявляется не только в общем логотипе, но и общей информационной политике, ответственности за события, в особенности, имеющих социальный резонанс. Благодаря Единому бренду открывается возможность для постоянного мониторинга отношения граждан к предприятию в целом и по каждому региону, поэтому это также и работа над совершенствованием системы управления», - уточнил он.