Авиакомпания «Победа» прекратила полеты в Тюмень

«До октября «Победа» летала из Рощино в двух направлениях — Москву и Сочи», - отметили в пресс-службе тюменского аэропорта.
Представители московской компании отметили, что рейсы на зимний период в областную столицу не планировались. Расписание полетов меняется примерно раз в 6 месяцев.
Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания «Ямал» открыла новый рейс из Тюмени в Красноярск. Авиасообщение будет осуществляться три раза в неделю с начала января до октября 2020 года. Далее расписание полетов может быть изменено.