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Авиакомпания «Победа» прекратила полеты в Тюмень

4 декабря 2019, 10:22
Фото: pixabay.com
Авиакомпания «Победа» прекратила полеты в Тюмень
С 1 октября авиакомпания «Победа» прекратила полеты в Тюмень. По информации URA.RU, лоукостер возобновит авиасообщение летом 2020 года.
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Тюмень

«До октября «Победа» летала из Рощино в двух направлениях — Москву и Сочи», - отметили в пресс-службе тюменского аэропорта.

Представители московской компании отметили, что рейсы на зимний период в областную столицу не планировались. Расписание полетов меняется примерно раз в 6 месяцев.

В тюменском аэропорту появляется все больше новых рейсов
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Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания «Ямал» открыла новый рейс из Тюмени в Красноярск. Авиасообщение будет осуществляться три раза в неделю с начала января до октября 2020 года. Далее расписание полетов может быть изменено.

#Новости#Авиакомпания Ямал#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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