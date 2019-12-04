Администрация Тюмени порекомендовала Лобову не проводить пикет против пробы Манту

Эта рекомендация оформлена в виде распоряжения за подписью главы комитета по межнациональным отношениям администрации Тюмени Романа Малыгина. «Рекомендуем вам воздержаться от проведения заявленного публичного мероприятия», — говорится в документе.
«Считаю, что это ни что иное, как попытка чиновников местной администрации заболтать проблему, а не решить ее», — комментирует ситуацию сам Александр Лобов.
Напомним, Лобов планирует провести пикет около здания администрации Тюмени 7 декабря с 14 до 15 часов. В конце сентября сына члена избирательной комиссии отчислили из детского сада. Поводом стало отсутствие пробы Манту.