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Администрация Тюмени порекомендовала Лобову не проводить пикет против пробы Манту

4 декабря 2019, 07:59
Фото: Наш город / 1Mi
Администрация Тюмени порекомендовала Лобову не проводить пикет против пробы
Члену избирательной комиссии Тюменской области Александру Лобову было рекомендовано не проводить массовый пикет против недопуска в детские сады детей без пробы Манту, сообщает Znak.

Эта рекомендация оформлена в виде распоряжения за подписью главы комитета по межнациональным отношениям администрации Тюмени Романа Малыгина. «Рекомендуем вам воздержаться от проведения заявленного публичного мероприятия», — говорится в документе.

«Считаю, что это ни что иное, как попытка чиновников местной администрации заболтать проблему, а не решить ее», — комментирует ситуацию сам Александр Лобов.

Член тюменского избиркома собирается провести пикет против пробы Манту
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Напомним, Лобов планирует провести пикет около здания администрации Тюмени 7 декабря с 14 до 15 часов. В конце сентября сына члена избирательной комиссии отчислили из детского сада. Поводом стало отсутствие пробы Манту.

#Новости#Тюменская область#Александр Лобов#Администрация г.Тюмени#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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