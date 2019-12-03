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Posted 3 декабря 2019, 13:58

Published 3 декабря 2019, 13:58

Modified 30 ноября, 16:47

Updated 30 ноября, 16:47

«Площадку» исключат из экзамена на водительские права для экономии времени

3 декабря 2019, 13:58
С октября 2020 года, при сдаче экзамена на права, водители не будут ездить на закрытой площадке. По данным ГИБДД, два этапа практической дисциплины предлагается объединят в одну.

«Нововведение позволит сэкономить время сотрудников полиции», - отмечают автоинспекторы.

«Площадка» и «город» станут едины при прохождении экзамена на ВУ. По данным Новых известий, руководители автошкол заявляют, что на «площадке» умение водителя управлять машиной проверяется более объективно.

В настоящее время законодательную инициативу рассматривают в правительстве. Новый порядок поддержали в Минэкономразвития. В ближайшее время документ подпишет Дмитрий Медведев.

#Общество#Новости#ГИБДД#Водительское удостоверение
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