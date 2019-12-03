«Площадку» исключат из экзамена на водительские права для экономии времени

С октября 2020 года, при сдаче экзамена на права, водители не будут ездить на закрытой площадке. По данным ГИБДД, два этапа практической дисциплины предлагается объединят в одну.

«Нововведение позволит сэкономить время сотрудников полиции», - отмечают автоинспекторы. «Площадка» и «город» станут едины при прохождении экзамена на ВУ. По данным Новых известий, руководители автошкол заявляют, что на «площадке» умение водителя управлять машиной проверяется более объективно. В настоящее время законодательную инициативу рассматривают в правительстве. Новый порядок поддержали в Минэкономразвития. В ближайшее время документ подпишет Дмитрий Медведев.