Ростовская область и Италия будут вместе работать над развитием туризма

Также в ходе мероприятия губернатор Ростовского области Голубев и вице-президент Ломбардии АттилиоФонтана достигли договоренностей относительно вопроса совместной работы по обеспечению прямых авиаперелетов между Ростовом и Миланом. Голубев отметил, что в ходе разговора в Фонтана, они пришли к выводу о необходимости найти общие точки соприкосновения в области науки, культуры, бизнеса и других. Он также рассказал о важности развития сотрудничества между бизнесменами Дона и Италии.