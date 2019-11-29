Ростовская область и Италия будут вместе работать над развитием туризма

Posted 29 ноября 2019, 15:58
Published 29 ноября 2019, 15:58
Modified 20 октября 2022, 03:37
Updated 20 октября 2022, 03:37
27 и 28 ноября на территории Милана проводились Дни Ростовской области. Так, на мероприятие прибыла делегация из ростовского региона во главе с губернатором Василием Голубевым. Также в составе делегации присутствовали представители деловых кругов, образовательных организаций (музеев региона, Государственного музыкального театра, Областного дома народного творчества и прочих), пишет rostovgazeta.ru.
В рамках визита между «Агентством по развитию туризма Ростовской области» и итальянской компанией BEST COLLECTION был подписан договор о сотрудничестве в области туризма.Предполагается, что компания будет обеспечивать продвижение Ростовской области как туристического маршрута для населения своей страны.
Также было заключено соглашение между компанией «Авиа-Сити» и итальянской Pergamon Travel.
Голубев отметил значение подписания данных договоров для всего региона. Так, он подчеркнул, что новые соглашения могут обеспечить активное развитие туризма в ростовской регионе, а также в Ломбардии. Он добавил, что все документы специалисты проработали заранее, поэтому имеют четкую и понятную систему реализации.
Также в ходе мероприятия губернатор Ростовского области Голубев и вице-президент Ломбардии АттилиоФонтана достигли договоренностей относительно вопроса совместной работы по обеспечению прямых авиаперелетов между Ростовом и Миланом. Голубев отметил, что в ходе разговора в Фонтана, они пришли к выводу о необходимости найти общие точки соприкосновения в области науки, культуры, бизнеса и других. Он также рассказал о важности развития сотрудничества между бизнесменами Дона и Италии.
Также Василий Голубев пригласил своего коллегу из Италии к себе в регион.
Губернатор подчеркнул, что Ростовская область и Ломбардия являются крупными передовыми промышленными центрами. Кроме того, обе этих территории привлекательны и в качестве туристических направлений. Аттилио Фонтана добавил, что совместная работа над развитием сотрудничества может принести оптимальные и действенные результаты для обоих регионов.