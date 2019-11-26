Российскую адвокатуру пытаются зачистить от неугодных юристов

Posted 26 ноября 2019, 13:58
Published 26 ноября 2019, 13:58
Modified 30 ноября, 16:42
Updated 30 ноября, 16:42
С октября 2019 года представителем в любом процессе может быть только юрист. Правозащитники уже не имеют право защищать права граждан. Постепенно в России планируется ввести адвокатскую монополию, но перед этим госструктуры попытаются «зачистить адвокатуру» от неугодных.
За защиту интересов граждан адвокатов будет проще лишить статуса. В результате судебная система в стране превратиться в «имитационную модель правосудия».
По данным Новых известий, уже имеется множество случаев, когда адвокатов лишают за принципиальную позицию. При этом нет судебного решения, которое бы его этого права лишало. Это не даёт возможности обжаловать решение. Последнее слово останется за представителями адвокатских палат.