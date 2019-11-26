Российскую адвокатуру пытаются зачистить от неугодных юристов

С октября 2019 года представителем в любом процессе может быть только юрист. Правозащитники уже не имеют право защищать права граждан. Постепенно в России планируется ввести адвокатскую монополию, но перед этим госструктуры попытаются «зачистить адвокатуру» от неугодных.