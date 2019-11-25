Жители Восточного округа Тюмени чаще других вызывают засоры на сетях водоотведения

Уже несколько месяцев подряд специалисты ООО «Тюмень Водоканал» вынуждены в авральном режиме обслуживать канализационную насосную станцию (КНС) №72, которая находится в Восточном районе и перекачивает стоки, поступающие из нескольких частных домов по улице Знаний, многоквартирника на Линейной и еще одного дома на Широтной.