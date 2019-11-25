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Жители Восточного округа Тюмени чаще других вызывают засоры на сетях водоотведения

25 ноября 2019, 03:22
Фото: 1Mi
Жители Восточного округа Тюмени чаще других вызывают засоры на сетях водоот
ООО «Тюмень Водоканал» отчиталось о 10 месяцах работы. За этот период специалисты организации устранили почти 5 тыс. засоров, большая часть из которых была зафиксирована в Восточном округе.
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Тюмень

Уже несколько месяцев подряд специалисты ООО «Тюмень Водоканал» вынуждены в авральном режиме обслуживать канализационную насосную станцию (КНС) №72, которая находится в Восточном районе и перекачивает стоки, поступающие из нескольких частных домов по улице Знаний, многоквартирника на Линейной и еще одного дома на Широтной.

Из данной КНС извлекают в разы больше мусора, чем из других. За последнее время из нее достали почти полный кузов автомобиля КАМАЗ.

В ООО «Тюмень Водоканал» рассказали, что кто-то из жильцов, который проживает на территории данной КНС использует унитаз в качестве мусорного ведра, выбрасывая в него все подряд, что и становится причиной засоров.

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#Новости#Канализация#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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