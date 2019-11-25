Жители Восточного округа Тюмени чаще других вызывают засоры на сетях водоотведения

Уже несколько месяцев подряд специалисты ООО «Тюмень Водоканал» вынуждены в авральном режиме обслуживать канализационную насосную станцию (КНС) №72, которая находится в Восточном районе и перекачивает стоки, поступающие из нескольких частных домов по улице Знаний, многоквартирника на Линейной и еще одного дома на Широтной.
Из данной КНС извлекают в разы больше мусора, чем из других. За последнее время из нее достали почти полный кузов автомобиля КАМАЗ.
В ООО «Тюмень Водоканал» рассказали, что кто-то из жильцов, который проживает на территории данной КНС использует унитаз в качестве мусорного ведра, выбрасывая в него все подряд, что и становится причиной засоров.