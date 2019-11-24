Тюменцы стали чаще привозить в Сибирь необычных животных

Накануне в городском паблике ЧС-Тюмень были опубликованы фотографии соболя, которого вырастили на ферме специально для шубного производства. Оказалось, что это соболь-девочка по кличке Умора, её в итоге у фермы выкупила девушка по имени Евгения. Соболёк ведёт свой инстаграм, где о животном написано: «Соболь, не ставший шубой». Сейчас балованный зверь беззаботно носится по квартире, трогает всё, что плохо лежит, и везде суёт свой любопытный нос.