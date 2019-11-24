Тюменцы стали чаще привозить в Сибирь необычных животных

30 ноября тюменцы отметят Всемирный день домашних животных. В 2019 году Тюмень среди городов России Тюмень заняла 15 место по количеству кошатников. Среди популярных пород оказались британские, шотландские, бенгальские кошки, сфинксы и мейн-куны. Часто тюменцы выбирают в качестве домашних животных рыбок, черепах, хомяков, попугаев. Некоторые предпочитают экзотику – улиток ахатинов, пермских голубей или лесных птиц. Среди домашних питомцев можно встретить змей, пауков, тропических бабочек, павлинов и бородатых ящериц.
Ветеринарный врач одной из клиник Тюмени Екатерина Сырчина отметила, что в Сибирь стали чаще привозить животных, неприспособленных к климатическим условиям нашего края. «Но главное, чтобы хозяин такого питомца осознавал свою ответственность и дарил ему тепло», - подчеркнул специалист.
Накануне в городском паблике ЧС-Тюмень были опубликованы фотографии соболя, которого вырастили на ферме специально для шубного производства. Оказалось, что это соболь-девочка по кличке Умора, её в итоге у фермы выкупила девушка по имени Евгения. Соболёк ведёт свой инстаграм, где о животном написано: «Соболь, не ставший шубой». Сейчас балованный зверь беззаботно носится по квартире, трогает всё, что плохо лежит, и везде суёт свой любопытный нос.