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Тюменцы спорят, предназначена ли территория Школьного пруда для зимних детских игр

24 ноября 2019, 17:59
Фото: ЧС Тюмень
Тюменцы спорят, предназначена ли территория Школьного пруда для зимних детс
Сегодня тюменцы возмущались действиями нерадивых граждан на территории Школьного пруда у сквера «Березовая роща».
Сюжет
Дети

Сегодня в паблике «ЧС Тюмень» ВКонтакте тюменцы возмущались действиями нерадивых граждан на территории Школьного пруда у сквера «Березовая роща». Пользователи пишут, что летом основательно облагородили этот водоём, отсыпали берег, высадили кустарники, а сейчас кто-то вытоптал все насаждения и всё осыпал до самой сетки.

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Кто-то говорит, что это дети решили там покататься и поиграть, поэтому всё вытоптано. Из-за этого их матерей обвиняют в безалаберности и равнодушии. Горожане переживают, что береговые зеленые насаждения за зиму испортятся. Кто-то высказал мнение о том, что исполнители проекта по облагораживанию территории около пруда должны были знать о том, что зимой со склонов на санках катаются дети, а пруд используют как каток.

#Новости#Зима#Тюменская область#Пруды#Дети#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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