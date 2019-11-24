Тюменцы спорят, предназначена ли территория Школьного пруда для зимних детских игр

Кто-то говорит, что это дети решили там покататься и поиграть, поэтому всё вытоптано. Из-за этого их матерей обвиняют в безалаберности и равнодушии. Горожане переживают, что береговые зеленые насаждения за зиму испортятся. Кто-то высказал мнение о том, что исполнители проекта по облагораживанию территории около пруда должны были знать о том, что зимой со склонов на санках катаются дети, а пруд используют как каток.