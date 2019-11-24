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Малоимущие семьи нуждаются в помощи неравнодушных тюменцев

24 ноября 2019, 15:59
Фото: Наш город / 1Mi
Малоимущие семьи нуждаются в помощи неравнодушных тюменцев
В одну из общественных организаций Тюмени обратились женщины из малообеспеченных семей.
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Дети

Около недели назад в одну из общественных организаций Тюмени обратились две женщины из малообеспеченных семей. Одна женщина осталась с четырьмя детьми - их отец не выдержал тяжести содержания большой семьи. Другая женщина растила сына одна с рождения, отец ребенка ушел сразу после появления малыша на свет. Матери-одиночки не могут сделать ремонт в квартире, купить кровать и прокормить своих детей.

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Тюменцев просят помочь женщинам продуктами, зимней мужской обувью 43 размера, а также предметами быта (диван, кровать, линолеум и обои). Одна из мам имеет поварское образование, в связи с чем находится в поиске источника по дополнительному заработку. Получить дополнительную информацию можно по телефону 89323274025.

#Новости#Тюменская область#Дети#Малоимущие семьи#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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