Малоимущие семьи нуждаются в помощи неравнодушных тюменцев

Около недели назад в одну из общественных организаций Тюмени обратились две женщины из малообеспеченных семей. Одна женщина осталась с четырьмя детьми - их отец не выдержал тяжести содержания большой семьи. Другая женщина растила сына одна с рождения, отец ребенка ушел сразу после появления малыша на свет. Матери-одиночки не могут сделать ремонт в квартире, купить кровать и прокормить своих детей.