nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вандалы испортили новые остановочные комплексы в Салехарде

23 ноября 2019, 09:11
Фото: Наш город / 1Mi
Вандалы испортили новые остановочные комплексы в Салехарде
В Салехарде в начале ноября установили тёплые остановочные павильоны.
Сюжет
ЯНАО

В начале ноября в городе Салехарде установили тёплые остановочные павильоны. К этому времени четыре павильона в разной степени повредили вандалы.

В обогревательные конвекторы остановочного павильона около детской поликлиники хулиганы положили огрызки яблок и недоеденные пирожки. Разрисовали радиаторы отопления около рынка «Дары Ямала». Судя по вмятинам на обогревателях, их кто-то пинал. Как отметил заместитель генерального директора Салехардской дирекции единого заказчика Степан Федченко, об инцидентах сообщено в полицию. К заявлению приложены записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на каждой из остановок.

В Тобольске обсуждают проект оформления новых остановок
Узнать подробнее

«Сейчас рассматривается возможность переноса этих камер внутрь помещения», – подчеркнул Федченко. Также отмечено, что актов вандализма удалось бы избежать, если бы павильоны были арендованы. Сейчас размещена аукционная документация для сбора заявок от арендаторов.

#Новости#ЯНАО#Тюменская область#Ямал#Салехард#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25