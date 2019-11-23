Вандалы испортили новые остановочные комплексы в Салехарде

В начале ноября в городе Салехарде установили тёплые остановочные павильоны. К этому времени четыре павильона в разной степени повредили вандалы.
В обогревательные конвекторы остановочного павильона около детской поликлиники хулиганы положили огрызки яблок и недоеденные пирожки. Разрисовали радиаторы отопления около рынка «Дары Ямала». Судя по вмятинам на обогревателях, их кто-то пинал. Как отметил заместитель генерального директора Салехардской дирекции единого заказчика Степан Федченко, об инцидентах сообщено в полицию. К заявлению приложены записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на каждой из остановок.
«Сейчас рассматривается возможность переноса этих камер внутрь помещения», – подчеркнул Федченко. Также отмечено, что актов вандализма удалось бы избежать, если бы павильоны были арендованы. Сейчас размещена аукционная документация для сбора заявок от арендаторов.