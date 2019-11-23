В Заводоуковске задержали мужчину с марихуаной

У 52-летнего жителя Заводоуковска обнаружили полимерный пакет с наркотическим веществом «каннабис». По словам задержанного наркотик массой 55 граммов он приобрёл через Интернет, а потом забрал его в лесном массиве. Мужчину удалось задержать, благодаря оперативной информации, которая поступила в Межмуниципальный отдел МВД «Заводоуковский». За незаконное приобретение и хранение наркотиков в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии.