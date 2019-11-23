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В Заводоуковске задержали мужчину с марихуаной

23 ноября 2019, 06:24
Фото: Наш город / 1Mi
В Заводоуковске задержали мужчину с марихуаной
У жителя Заводоуковска обнаружили полимерный пакет с наркотическим веществом «каннабис».
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Полиция

У 52-летнего жителя Заводоуковска обнаружили полимерный пакет с наркотическим веществом «каннабис». По словам задержанного наркотик массой 55 граммов он приобрёл через Интернет, а потом забрал его в лесном массиве. Мужчину удалось задержать, благодаря оперативной информации, которая поступила в Межмуниципальный отдел МВД «Заводоуковский». За незаконное приобретение и хранение наркотиков в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии.

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Полицейские Заводоуковска просят всех, кто обладает информацией о местах употребления, сбыта, хранения или изготовления психотропных и наркотических веществ, звонить в дежурную часть по телефону 2-10-02, 2-20-06 (телефон доверия) или 02.

#Новости#Полиция#Заводоуковск#Тюменская область#Наркоторговля#Наркотики#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Происшествия
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