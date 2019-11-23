В Тюменскую область пытались провезти санкционный товар из Казахстана

Общий вес изъятого санкционного товара - 21 тонна. Груши везли из Нурсултана (столица Казахстана) в город Сургут. По документам, которые были представлены перевозчиком на Звериноголовском пункте Курганской области, груши были выращены в Киргизии. Но при осмотре выяснилось, что на товаре находится Бельгийская маркировка. Сотрудники Россельхознадзора изъяли и уничтожили всю партию перевозимых груш.