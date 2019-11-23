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В Тюменскую область пытались провезти санкционный товар из Казахстана

23 ноября 2019, 10:33
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени пресечена попытка ввоза санкционного товара
В Тюмени пресечена попытка ввоза санкционного товара на территорию РФ.
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Тюмень

Благодаря взаимодействию ведомств Тюменской и Курганской области пресечена попытка ввоза крупной партии бельгийских груш «Конференция» из Казахстана на территорию РФ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

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Общий вес изъятого санкционного товара - 21 тонна. Груши везли из Нурсултана (столица Казахстана) в город Сургут. По документам, которые были представлены перевозчиком на Звериноголовском пункте Курганской области, груши были выращены в Киргизии. Но при осмотре выяснилось, что на товаре находится Бельгийская маркировка. Сотрудники Россельхознадзора изъяли и уничтожили всю партию перевозимых груш.

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