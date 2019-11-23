Топ-3: арест Алтынова, силовик-бомж и дело срочника Шамсутдинова

Еще один силовик на этой неделе стал героем информационных материалов. Роман Функ, проходивший службу в должности полицейского-водителя УВД по Тюменской области в 2017 году, вышел с одиночным пикетом. На такой шаг его толкнули сложные жилищные условия. Мужчина решил бороться за свои права и пошел искать правду с плакатом в руках. Корреспондент «Нашего города» разбирался в запутанной ситуации, подробнее читайте в наших материалах по этой теме.