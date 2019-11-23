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Топ-3: арест Алтынова, силовик-бомж и дело срочника Шамсутдинова

23 ноября 2019, 09:25
Фото: УВД по Тюменской области
Громкий арест экс-главы УВД стал неожиданной новостью.
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Сюжет
Тюмень

Арест экс-главы одного из ключевых силовых ведомств Тюменской области Юрия Алтынова стал самой неожиданной новостью уходящей недели. «Наш город» сообщал читателям, что 21 ноября Алтынов был задержан оперативниками ФСБ в рамках расследования дела о получении взятки. На суде следователи заявили, что в качестве взяток Алтынов получил Iphone X стоимостью 130 тыс. рублей, сумку Montblanc и часы за 260 тыс. рублей. Бывший глава региональной полиции по решению Ленинского районного суда был отправлен под домашний арест 22 ноября. «Наш город» внимательно следит за развитием событий.

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Еще один силовик на этой неделе стал героем информационных материалов. Роман Функ, проходивший службу в должности полицейского-водителя УВД по Тюменской области в 2017 году, вышел с одиночным пикетом. На такой шаг его толкнули сложные жилищные условия. Мужчина решил бороться за свои права и пошел искать правду с плакатом в руках. Корреспондент «Нашего города» разбирался в запутанной ситуации, подробнее читайте в наших материалах по этой теме.

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И снова на этой неделе в центре внимания оказалось другое силовое ведомство. Споры о том, правильно ли поступил тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов, расстреляв в Забайкалье своих сослуживцев, не утихают уже несколько недель.

Адвокат Кадырова не станет защищать тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова
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Как сообщалось ранее, защищать интересы Рамиля будет адвокат Кадырова, однако стало известно, что делать этого он не намерен. Саид-Магомед Чапанов помог найти семье Шамсутдиновых правозащитников из Саратова и Казани и готов при необходимости дать свое экспертное мнение.

#Новости#Армия#Общество#Происшествия#УВД#Тюмень#Виктория Ахремчук
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