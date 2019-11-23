Топ-3: арест Алтынова, силовик-бомж и дело срочника Шамсутдинова

Арест экс-главы одного из ключевых силовых ведомств Тюменской области Юрия Алтынова стал самой неожиданной новостью уходящей недели. «Наш город» сообщал читателям, что 21 ноября Алтынов был задержан оперативниками ФСБ в рамках расследования дела о получении взятки. На суде следователи заявили, что в качестве взяток Алтынов получил Iphone X стоимостью 130 тыс. рублей, сумку Montblanc и часы за 260 тыс. рублей. Бывший глава региональной полиции по решению Ленинского районного суда был отправлен под домашний арест 22 ноября. «Наш город» внимательно следит за развитием событий.
Еще один силовик на этой неделе стал героем информационных материалов. Роман Функ, проходивший службу в должности полицейского-водителя УВД по Тюменской области в 2017 году, вышел с одиночным пикетом. На такой шаг его толкнули сложные жилищные условия. Мужчина решил бороться за свои права и пошел искать правду с плакатом в руках. Корреспондент «Нашего города» разбирался в запутанной ситуации, подробнее читайте в наших материалах по этой теме.
И снова на этой неделе в центре внимания оказалось другое силовое ведомство. Споры о том, правильно ли поступил тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов, расстреляв в Забайкалье своих сослуживцев, не утихают уже несколько недель.
Как сообщалось ранее, защищать интересы Рамиля будет адвокат Кадырова, однако стало известно, что делать этого он не намерен. Саид-Магомед Чапанов помог найти семье Шамсутдиновых правозащитников из Саратова и Казани и готов при необходимости дать свое экспертное мнение.