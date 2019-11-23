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Преступник, убивший человека девять лет назад на Ямале, скрывался во Франции

23 ноября 2019, 13:52
Фото: Наш город / 1Mi
Преступник, убивший человека девять лет назад на Ямале, скрывался во Франци
На Ямале суд вынес приговор мужчине, которому после совершения преступления удалось скрыться во Франции.
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ЯНАО

На Ямале суд вынес приговор мужчине, которому после совершения преступления удалось скрыться во Франции. После того, как в апреле преступник был задержан Интерполом, его экстрадировали в Россию. Суд приговорил фигуранта к 19 годам тюремного заключения за вымогательство и убийство. Преступления мужчина совершил со своими сообщниками. Всего их было пять человек. В октябре 2010 года преступники под угрозой расправы требовали у жителя Нового Уренгоя в качестве компенсации за ДТП 750 тыс. рублей. Сумма требуемых денег превышала реальную сумму ущерба. Потерпевший платить деньги отказался, за что чуть позже злоумышленники избили мужчину и его знакомого во дворе их дома. В результате избиения и нанесения мужчинам множественных ножевых ранений, один из пострадавших скончался в больнице.

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Двое из преступников скрылись, а троих удалось задержать сразу после преступления. Суд над задержанными состоялся в 2012 году, им назначили тюремный срок от 14 до 18 лет.

#Новости#ЯНАО#Тюменская область#Новый Уренгой#Ямал#Тюмень#Рузиля Райтер#Происшествия
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