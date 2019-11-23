Преступник, убивший человека девять лет назад на Ямале, скрывался во Франции

На Ямале суд вынес приговор мужчине, которому после совершения преступления удалось скрыться во Франции. После того, как в апреле преступник был задержан Интерполом, его экстрадировали в Россию. Суд приговорил фигуранта к 19 годам тюремного заключения за вымогательство и убийство. Преступления мужчина совершил со своими сообщниками. Всего их было пять человек. В октябре 2010 года преступники под угрозой расправы требовали у жителя Нового Уренгоя в качестве компенсации за ДТП 750 тыс. рублей. Сумма требуемых денег превышала реальную сумму ущерба. Потерпевший платить деньги отказался, за что чуть позже злоумышленники избили мужчину и его знакомого во дворе их дома. В результате избиения и нанесения мужчинам множественных ножевых ранений, один из пострадавших скончался в больнице.