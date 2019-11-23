Парк событий Алебашево презентовали Виталию Мутко

22 ноября тюменцы презентовали проект «Парк событий Алебашево» зампредседателю правительства РФ Виталию Мутко. Тюмень является одним из 25 городов участвующих в программе «100 городских лидеров». Как сообщается в Министерстве строительства и ЖКХ, организаторы и разработчики программы отметили, что все руководства и модели, а также системные решения готовы для тиражирования в других городах нашей страны.