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Парк событий Алебашево презентовали Виталию Мутко

23 ноября 2019, 11:53
Фото: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Парк событий Алебашево презентовали Виталию Мутко
Тюменцы презентовали проект «Парк событий Алебашево» зампредседателю правительства РФ Виталию Мутко.
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Тюмень

22 ноября тюменцы презентовали проект «Парк событий Алебашево» зампредседателю правительства РФ Виталию Мутко. Тюмень является одним из 25 городов участвующих в программе «100 городских лидеров». Как сообщается в Министерстве строительства и ЖКХ, организаторы и разработчики программы отметили, что все руководства и модели, а также системные решения готовы для тиражирования в других городах нашей страны.

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«Парк событий Алебашево» - это проект по созданию уникальной городской зоны отдыха и развлечений. Проект событийного парка был одобрен на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив во главе с Владимиром Путиным.

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