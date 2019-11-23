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Posted 23 ноября 2019, 05:00

Published 23 ноября 2019, 05:00

Modified 30 ноября 2024, 16:46

Updated 30 ноября 2024, 16:46

Одобрившую повышение цен на медсправки чиновницу повысили в должности

23 ноября 2019, 05:00
Сюжет
Медицина
Чиновницу Татьяну Клименко назначили на должность зама генерального директора в Центре Сербского. Из-за её положительного заключения в России должен был измениться порядок выдачи медсправки на водительские права.

На прохождение всех новых анализов автомобилисты должны были изрядно потратиться. В Тюмени цена прохождения медосмотра могла вырасти с 2 до 5 тыс. рублей. Из-за этого в медучреждениях возникли очереди, люди хотели получить справки по старым правилам.

В Казани из-за этого умер пожилой мужчина. Ему стало плохо в наркологическом диспансере, но оказать помощь пенсионеру не успели, сообщают Новые известия.

Минздрав решил пересмотреть введение нового порядка медосмотра до июля 2020 года. В ведомстве отметили, что будет проверено ценообразование данной услуги.

#Политика#Медицина#Новости#Водительское удостоверение#Водители
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