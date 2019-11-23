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Фотосессия тюменской экс-чиновницы для Playboy вызвала спор на Первом канале

23 ноября 2019, 16:58
Фото: Наш город / 1Mi
Фотосессия тюменской экс-чиновницы для Playboy вызвала спор на Первом канал
Анну Ануфриеву экс-чиновницу из Тюмени обсудили на «Первом канале».
Сюжет
Тюмень

Экс-чиновницу из Тюмени Анну Ануфриеву обсудили на «Первом канале» на шоу «Время покажет». Напомним, чиновницу уволили с государственной службы после её фотографий в журнале Плейбой. Бывшая чиновница поделилась видеозаписью отрывка программы в Instagram на своей странице.

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Свой ролик Ануфриева подписала: «Спорный момент, не спорю». На видео эксперты спорят, может ли чиновник демонстрировать откровенные снимки. Судя по отрывку шоу Артем Шейнин ведущий программы занимает сторону бывшей госслужащей и защищает её право на откровенную фотосессию.

#Новости#Чиновники#Увольнение чиновников#Москва#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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