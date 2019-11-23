Фотосессия тюменской экс-чиновницы для Playboy вызвала спор на Первом канале

Экс-чиновницу из Тюмени Анну Ануфриеву обсудили на «Первом канале» на шоу «Время покажет». Напомним, чиновницу уволили с государственной службы после её фотографий в журнале Плейбой. Бывшая чиновница поделилась видеозаписью отрывка программы в Instagram на своей странице.