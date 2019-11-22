Тюменский ветеран МВД, которого выселяют из жилья, вышел на пикет.

Роман Функ рассказал журналисту «Нашего города» о том, как прошло общение.
«Вышел исполняющий обязанности начальника УРЛС (управление по работе с личным составом) Вадим Зезев, потом вышел полковник Жуковский, начальник тылового обеспечения ГУВД Тюменской области. Меня пригласили в кабинет, там беседовали более часа. Пообещали, что выйдут на губернатора, будут искать компромиссы. Правда, мне в это не верится», - поделился впечатлениями ветеран МВД.
По словам Романа Функа, он и раньше ходил на прием к руководству ГУВД, встречался лично с генералом Алтыновым. Правда, в положительное решение вопроса Роман Александрович не верит.
«Мне, кажется, это ничего не изменит. Будем надеяться на лучшее, но в светлое будущее верится с трудом», - сказал Роман Функ.
Во время беседы, его попросили еще предоставить все решения судов, которые закончились не в пользу его семьи.
«Дошло до того, что моей семилетней дочери из Службы судебных приставов пришло уведомление о выселении. И сейчас со мной все руководство ГУВД спорило о том, как меня могут выселить в зимний период? Я им ответил – прошли те времена, когда не выселяли в зимний период. Конечно, мне пообещали, что подключат юридический отдел ГУВД. Остается только надеяться», - сказал Роман Функ.