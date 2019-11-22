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Тюменский ветеран МВД, которого выселяют из жилья, вышел на пикет

22 ноября 2019, 07:30
Фото: «Наш город»
Тюменский ветеран МВД, которого выселяют из жилья, вышел на пикет.
Роман Функ, которого выселяют из служебного жилья, вышел сегодня, 22 ноября, на пикет к зданию ГУВД Тюменской области. В руках он держал плакат: «25 лет службы: награда бомж». Спустя полчаса к нему вышли офицеры МВД и пригласили в здание на разговор.
Сюжет
Полиция

Роман Функ рассказал журналисту «Нашего города» о том, как прошло общение.

«Вышел исполняющий обязанности начальника УРЛС (управление по работе с личным составом) Вадим Зезев, потом вышел полковник Жуковский, начальник тылового обеспечения ГУВД Тюменской области. Меня пригласили в кабинет, там беседовали более часа. Пообещали, что выйдут на губернатора, будут искать компромиссы. Правда, мне в это не верится», - поделился впечатлениями ветеран МВД.

По словам Романа Функа, он и раньше ходил на прием к руководству ГУВД, встречался лично с генералом Алтыновым. Правда, в положительное решение вопроса Роман Александрович не верит.

«Мне, кажется, это ничего не изменит. Будем надеяться на лучшее, но в светлое будущее верится с трудом», - сказал Роман Функ.

Во время беседы, его попросили еще предоставить все решения судов, которые закончились не в пользу его семьи.

«Дошло до того, что моей семилетней дочери из Службы судебных приставов пришло уведомление о выселении. И сейчас со мной все руководство ГУВД спорило о том, как меня могут выселить в зимний период? Я им ответил – прошли те времена, когда не выселяли в зимний период. Конечно, мне пообещали, что подключат юридический отдел ГУВД. Остается только надеяться», - сказал Роман Функ.

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