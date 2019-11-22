Тюменский ветеран МВД, которого выселяют из жилья, вышел на пикет.

«Дошло до того, что моей семилетней дочери из Службы судебных приставов пришло уведомление о выселении. И сейчас со мной все руководство ГУВД спорило о том, как меня могут выселить в зимний период? Я им ответил – прошли те времена, когда не выселяли в зимний период. Конечно, мне пообещали, что подключат юридический отдел ГУВД. Остается только надеяться», - сказал Роман Функ.