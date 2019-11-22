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Тюменские волонтеры приютили пять истощенных псовых борзых

22 ноября 2019, 14:07
Фото: Мегатюмень
В тюменский фонд бездомных животных привезли пять русских псовых борзых. Владелец породистых собак пояснил, что больше не может их содержать.
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Тюмень

По словам мужчины, он хотел разводить животных для перепродажи, но спроса на них нет. Сотрудники фонда отметили, что животные были истощены. У щенков отмечался понос и рвота. После проверки выяснилось, что воспалительных процессов нет. Их кормили перловой кашей, что привело к проблемам с ЖКТ и печенью.

В четверг собаки прошли проверку у ветеринара. Основные анализы были хорошими.

На данный момент собаки получили временный приют, для них ищут новых хозяев. Добровольцы опасаются, что найти постоянный дом собакам будет сложно, отмечает megatyumen.ru.

#Новости#Собаководство#Собаки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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