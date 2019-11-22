Тюменские волонтеры приютили пять истощенных псовых борзых

По словам мужчины, он хотел разводить животных для перепродажи, но спроса на них нет. Сотрудники фонда отметили, что животные были истощены. У щенков отмечался понос и рвота. После проверки выяснилось, что воспалительных процессов нет. Их кормили перловой кашей, что привело к проблемам с ЖКТ и печенью.