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Тюменская полиция прокомментировала пикет ветерана МВД, которого выселяют из квартиры

22 ноября 2019, 13:10
Фото: «Наш город»
В УМВД России по Тюменской области прокомментировали пикет ветерана органов внутренних дел, которого вместе с семьей выселяют из квартиры на улицу. В ведомстве просят обратить внимание на то, что он должен освободить квартиру, которая не принадлежит УМВД.
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Полиция

Роман Функ проходил службу в должности полицейского-водителя УМВД России по г. Тюмени и в июле 2017 года уволен из органов внутренних дел по состоянию здоровья.

Во время службы в июне 2013 года он был принят на учет для получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения с составом семьи пять человек.

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Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время семья пенсионера ОВД имеет преимущественное право на предоставление ей единовременной социальной выплаты перед сотрудниками, уволенными со службы с правом на пенсию, принятыми на учет в 2013 году.

Кроме того, в ведомстве уверяют, что вопрос предоставления его семье единовременной выплаты будет рассмотрен в приоритетном порядке при поступлении в УМВД России по Тюменской области лимитов бюджетных ассигнований для получения социальной выплаты. Однако, при этом, прогнозировать выделение средств на предоставление вышеуказанной социальной выплаты не представляется возможным.

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