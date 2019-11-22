Тюменская полиция прокомментировала пикет ветерана МВД, которого выселяют из квартиры

Кроме того, в ведомстве уверяют, что вопрос предоставления его семье единовременной выплаты будет рассмотрен в приоритетном порядке при поступлении в УМВД России по Тюменской области лимитов бюджетных ассигнований для получения социальной выплаты. Однако, при этом, прогнозировать выделение средств на предоставление вышеуказанной социальной выплаты не представляется возможным.