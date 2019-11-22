Тюменская полиция прокомментировала пикет ветерана МВД, которого выселяют из квартиры

Роман Функ проходил службу в должности полицейского-водителя УМВД России по г. Тюмени и в июле 2017 года уволен из органов внутренних дел по состоянию здоровья.
Во время службы в июне 2013 года он был принят на учет для получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения с составом семьи пять человек.
Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время семья пенсионера ОВД имеет преимущественное право на предоставление ей единовременной социальной выплаты перед сотрудниками, уволенными со службы с правом на пенсию, принятыми на учет в 2013 году.
Кроме того, в ведомстве уверяют, что вопрос предоставления его семье единовременной выплаты будет рассмотрен в приоритетном порядке при поступлении в УМВД России по Тюменской области лимитов бюджетных ассигнований для получения социальной выплаты. Однако, при этом, прогнозировать выделение средств на предоставление вышеуказанной социальной выплаты не представляется возможным.