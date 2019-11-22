Суд отменил приговор Тимуру Муратову, угрожавшему пистолетом тюменцу

Судья Анастасия Сургутская, рассмотрев апелляционную жалобу Муратова, пришла к выводу, что в рассмотрении дела было допущено процессуальное нарушение, так как с момента передачи дела в суд и до назначения даты первого судебного заседания прошло менее 7 дней. Не смотря на то, что первое судебное заседание было перенесено по просьбе адвоката обвиняемого.