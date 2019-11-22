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Суд отменил приговор Тимуру Муратову, угрожавшему пистолетом тюменцу

22 ноября 2019, 12:44
Фото: Наш город / 1Mi
Суд отменил приговор Тимуру Муратову, угрожавшему пистолетом тюменцу
Центральный районный суд города Тюмени отменил приговор сыну силовика. Муратова осудили за угрозы пистолетом тюменцу и его другу.
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Полиция

Центральный районный суд города Тюмени отменил приговор сыну экс-начальника Калининского УМВД Тюмени. Ранее Муратова приговорили к ограничению свободы за то, что он угрожал пистолетом тюменцу и его другу.

Судья Анастасия Сургутская, рассмотрев апелляционную жалобу Муратова, пришла к выводу, что в рассмотрении дела было допущено процессуальное нарушение, так как с момента передачи дела в суд и до назначения даты первого судебного заседания прошло менее 7 дней. Не смотря на то, что первое судебное заседание было перенесено по просьбе адвоката обвиняемого.

Согласно решению суда, уголовное дело в отношении Муратова будет рассматриваться заново с новым судейским составом.

Примечательно, что в отношении Никиты Кышко, которому Муратов угрожал пистолетом, возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ. Никиту подозревают в умышленном нанесении Муратову тяжких телесных повреждений. В настоящее время, он находится под подпиской о невыезде.

На просьбу не мешать парковке на тюменца навели заряженный пистолет
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Конфликт между тюменцами произошел в декабре прошлого года на парковке ресторана в Заречном микрорайоне. На просьбу переставить автомобиль Муратов достал пистолет и направил его в сторону Кышко. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

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