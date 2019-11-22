Электропоезд «Ласточка» доставит пассажиров из Тюмени в Екатеринбург за пять часов

Отмечается, что первые составы начнут ходить с 8 декабря. Электропоезд из пяти вагонов будет курсировать между региональными центрами каждый день в формате «дневного экспресса». Из Тюмени в Екатеринбург пассажиры смогут добраться за 5 часов, в обратную сторону на 30 минут меньше.