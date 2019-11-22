Экс-глава УМВД по Тюменской области доставлен в суд для избрания меры пресечения

Юрий Алтынов доставлен в суд для избрания меры пресечения. Следователи просят оставить экс-начальника УМВД под стражей на время следствия.
В здание суда Алтынова завели через черный ход. Во время заседания Алтынов находится за решеткой.
По версии следователей, экс-глава областного УМВД причастен к получению взяток от Олега Гузенко и Валерия Калалба, а также вымогательству 85 млн рублей. Также, говорится о возможной причастности к ряду преступлений, но каких именно — не сообщается.
Адвокат Алтынова и следователь настаивали на проведении заседания в закрытом режиме, однако суд ходатайства отклонил.
По версии следователей, Алтынов может скрыться на Украине (там проживает его мать), поэтому на время следствия просят оставить экс-главу областной полиции под стражей.