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Экс-глава УМВД по Тюменской области доставлен в суд для избрания меры пресечения

22 ноября 2019, 11:10
Фото: Наш город / 1Mi
Юрий Алтынов доставлен в суд для избрания мер пресечения
Юрий Алтынов доставлен в суд для избрания меры пресечения. Следователи просят оставить экс-начальника УМВД под стражей на время следствия.
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УМВД

Юрий Алтынов доставлен в суд для избрания меры пресечения. Следователи просят оставить экс-начальника УМВД под стражей на время следствия.

В здание суда Алтынова завели через черный ход. Во время заседания Алтынов находится за решеткой.

По версии следователей, экс-глава областного УМВД причастен к получению взяток от Олега Гузенко и Валерия Калалба, а также вымогательству 85 млн рублей. Также, говорится о возможной причастности к ряду преступлений, но каких именно — не сообщается.

Адвокат Алтынова и следователь настаивали на проведении заседания в закрытом режиме, однако суд ходатайства отклонил.

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По версии следователей, Алтынов может скрыться на Украине (там проживает его мать), поэтому на время следствия просят оставить экс-главу областной полиции под стражей.

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