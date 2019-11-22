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Экс-чиновница из Тюмени посетила закрытую вечеринку Playboy

22 ноября 2019, 11:15
Фото: pixabay.com
Тюменская экс-чиновница Анна Ануфриева побывала на закрытой вечеринке Playboy. Журнал обещал пригласить тюменку несмотря на результаты в конкурсе «Девушка года».
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Тюмень

Вечеринка состоялась в Москве, победительницы получили подарки и призы от Playboy. В мероприятии приняли участие Тимур Батрудинов, Анна Седокова, Ольга Бузова. Анна рассказал о вечеринке в своем Instagram. Находясь среди «звезд шоу-бизнеса», она пила шампанское и танцевала.

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В июле 2019 года тюменку уволили с госслужбы из-за откровенных фотографий в мужском журнале. В ноябре девушка продала свою квартиру и посоветовала горожанам никогда не брать ипотеку. На данный момент она работает в частной компании.

#Новости#Вечеринки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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