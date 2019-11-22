Экс-чиновница из Тюмени посетила закрытую вечеринку Playboy

Вечеринка состоялась в Москве, победительницы получили подарки и призы от Playboy. В мероприятии приняли участие Тимур Батрудинов, Анна Седокова, Ольга Бузова. Анна рассказал о вечеринке в своем Instagram. Находясь среди «звезд шоу-бизнеса», она пила шампанское и танцевала.
В июле 2019 года тюменку уволили с госслужбы из-за откровенных фотографий в мужском журнале. В ноябре девушка продала свою квартиру и посоветовала горожанам никогда не брать ипотеку. На данный момент она работает в частной компании.