nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени в один день хотят установить сразу три мировых рекорда

21 ноября 2019, 04:55
Фото: 1Mi
В Тюмени в один день хотят установить сразу три мировых рекорда
В областной столице 7 декабря планируют вырезать и поднять на высоту третьего этажа самую большую бумажную снежинку. В этот день хотят установить еще два рекорда.
Сюжет
Тюмень

Первым претендентом на мировой рекорд станет снежинка диаметром 10 метров. Вторым - самое большое количество людей, которые совместно будут ее вырезать. Третий - самое большое в мире количество людей, которые в один день в одном месте вырежут самое большое число бумажных снежинок.

Принять участие и внести свою лепту в получение мирового рекорда может любой желающий. Мероприятие пройдет 7 декабря в ТРЦ «Па-На-Ма». Начало в 12 часов.

По словам организаторов, каждый пришедший в этот день и желающий поучаствовать получит от них все необходимые канцелярские принадлежности.

Материалы по теме
Заплыв тюменских моржей вошел в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Европы
#Новости#Рекорды#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25