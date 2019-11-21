В Тюмени в один день хотят установить сразу три мировых рекорда

Первым претендентом на мировой рекорд станет снежинка диаметром 10 метров. Вторым - самое большое количество людей, которые совместно будут ее вырезать. Третий - самое большое в мире количество людей, которые в один день в одном месте вырежут самое большое число бумажных снежинок.
Принять участие и внести свою лепту в получение мирового рекорда может любой желающий. Мероприятие пройдет 7 декабря в ТРЦ «Па-На-Ма». Начало в 12 часов.
По словам организаторов, каждый пришедший в этот день и желающий поучаствовать получит от них все необходимые канцелярские принадлежности.