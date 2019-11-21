В Тюмени разыскивают парня азиатской внешности в шапке с помпоном

На вид пропавшему 20 лет, его рост 140-150 сантиметров, внешность азиатская, телосложение среднее. По словам волонтеров, которые совместно с полицией ведут розыски молодого человека, он нуждается в медицинской помощи.
В день исчезновения Курманов Карим был одет в куртку коричневого цвета, синие джинсы, черные кроссовки и серую вязанную шапку с помпоном.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 (3452) 793-023, 793 525 – УУР УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО «Белая Сова - Тюмень».