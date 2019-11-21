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В Тюмени разыскивают парня азиатской внешности в шапке с помпоном

21 ноября 2019, 06:55
Фото: ПО «Белая сова»
В Тюмени разыскивают парня азиатской внешности с помпоном на шапке
В областной столице с 17 ноября разыскивают Курманова Карима 1999 года рождения. Молодой человек ушел из своего дома по улице Оренбургская и до сих пор не вернулся.
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Тюмень

На вид пропавшему 20 лет, его рост 140-150 сантиметров, внешность азиатская, телосложение среднее. По словам волонтеров, которые совместно с полицией ведут розыски молодого человека, он нуждается в медицинской помощи.

В день исчезновения Курманов Карим был одет в куртку коричневого цвета, синие джинсы, черные кроссовки и серую вязанную шапку с помпоном.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 (3452) 793-023, 793 525 – УУР УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО «Белая Сова - Тюмень».

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#Новости#Пропавший без вести#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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