nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Под Тобольском из природно-исторического комплекса сделали карьер по добыче песка

21 ноября 2019, 08:46
Фото: pixabay.com
В Тобольском районе продолжается незаконная добыча песка на территории заказника «Абалакский природно-исторический комплекс». В администрации Тобольского района прошли обыски и выемка документов по этому делу.
Сюжет
Тюмень

Депутат Тюменской областной Думы от КПРФ Юрий Юхневич прокомментировал ситуацию корреспонденту «Нашего города».

«Из достоверных источников еще летом этого года мне стало известно, что силовики готовят определенные действия в отношении руководителей ряда предприятий, которые занимаются разработкой песчаных карьеров. Впоследствии данная информация действительно подтвердилась. По имеющейся у меня информации, ущерб природе Тобольского района оценивается более чем 1,4 млрд руб. По поводу обысков и выемки документов в районной администрации мне стало известно вчера», - сказал Юрий Юхневич.

Депутат также поделился информацией о том, что он встречался по этому вопросу с бывшим соучредителем компании «Промэкскавация» Ларисой Шакуровой.

Тюменский депутат остался недоволен затратами на многомиллионные командировки
Узнать подробнее

«По её словам, у неё на руках был контрольный пакет акций предприятия, но определёнными силами был осуществлён рейдерский захват предприятия. Оснований ей не верить, у меня нет», - рассказал депутат.

По поводу обысков и выемки документов у Юрия Юхневича информации пока нет, но эта новость его заинтересовала.

«Мне, как депутату не поступало никаких заявлений или жалоб по данному факту, но заинтересованность разобраться в ситуации у меня есть не только, как депутата, но и как жителя Тобольской земли», - пояснил Юрий Юхневич.

.

Материалы по теме
Земли сельхозназначения чуть не превратили в карьер для добычи пескаПод Тюменью неизвестные пытались сделать карьер по добыче песка на участке
#Новости#Абалак#Обыски#Тюменская область#Добыча полезных ископаемых#Заказник#Тобольский район#Тюмень#Эксклюзив#Вадим Квасюк#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25