Под Тобольском из природно-исторического комплекса сделали карьер по добыче песка

Депутат Тюменской областной Думы от КПРФ Юрий Юхневич прокомментировал ситуацию корреспонденту «Нашего города».
«Из достоверных источников еще летом этого года мне стало известно, что силовики готовят определенные действия в отношении руководителей ряда предприятий, которые занимаются разработкой песчаных карьеров. Впоследствии данная информация действительно подтвердилась. По имеющейся у меня информации, ущерб природе Тобольского района оценивается более чем 1,4 млрд руб. По поводу обысков и выемки документов в районной администрации мне стало известно вчера», - сказал Юрий Юхневич.
Депутат также поделился информацией о том, что он встречался по этому вопросу с бывшим соучредителем компании «Промэкскавация» Ларисой Шакуровой.
«По её словам, у неё на руках был контрольный пакет акций предприятия, но определёнными силами был осуществлён рейдерский захват предприятия. Оснований ей не верить, у меня нет», - рассказал депутат.
По поводу обысков и выемки документов у Юрия Юхневича информации пока нет, но эта новость его заинтересовала.
«Мне, как депутату не поступало никаких заявлений или жалоб по данному факту, но заинтересованность разобраться в ситуации у меня есть не только, как депутата, но и как жителя Тобольской земли», - пояснил Юрий Юхневич.
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