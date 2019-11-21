Под Тобольском из природно-исторического комплекса сделали карьер по добыче песка

«Из достоверных источников еще летом этого года мне стало известно, что силовики готовят определенные действия в отношении руководителей ряда предприятий, которые занимаются разработкой песчаных карьеров. Впоследствии данная информация действительно подтвердилась. По имеющейся у меня информации, ущерб природе Тобольского района оценивается более чем 1,4 млрд руб. По поводу обысков и выемки документов в районной администрации мне стало известно вчера», - сказал Юрий Юхневич.