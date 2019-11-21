Губернатор заявил, что бренд «Медицинский город» не будет запятнан

Бренд «Медицинский город» не будет запятнан и запчкан. Такое заявление сделал сегодня, 21 ноября, губернатора Тюменской области Александр Моор на ежегодном послании «О положении дел в области».
Твёрдо говорю, оставляя подробности компетентным органам, пятнать и пачкать этот бренд, в который вложен колоссальный труд, который успел стать одной из визитной карточкой тюмени, который имеет шансы стать важнейшим инвестиционным магнитом не только национального, но и международного уровня, мы не позволимАлександр Моор
Ранее в «Медгороде» проходили проверки в том числе и силовых ведомств, которые обнаружили нарушения в расходовании фонда ОМС на 17 миллионов рублей. Из-за растраты следователи возбудили уголовное дело. Основной подозреваемый в деле — главный бухгалтер учреждения.
Также, был уволен главный врач учреждения Андрей Кудряков. Его увольнение связывают с проверками «Медгорода» ФОМС, ФСБ и СКР из-за крупной растраты. Вскоре после отставки Кудряков возглавил «тюменское региональное медицинское сообщество».