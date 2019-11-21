Губернатор заявил, что бренд «Медицинский город» не будет запятнан

Твёрдо говорю, оставляя подробности компетентным органам, пятнать и пачкать этот бренд, в который вложен колоссальный труд, который успел стать одной из визитной карточкой тюмени, который имеет шансы стать важнейшим инвестиционным магнитом не только национального, но и международного уровня, мы не позволимАлександр Моор