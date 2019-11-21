До 2030 года в Тюменской области планируют реализовать еще 8 крупных инвестпроектов

Из документов, опубликованных на официальном сайте Тюменской облдумы следует, что в течение 10 лет в регионе будут реализованы еще как минимум восемь новых инвестпроектов на общую сумму порядка 26 млрд рублей.
В список вошли: гостиница, которая будет построена возле аэропорта «Рощино». На эти цели потратят 700 млн рублей. Завод, который займется производством удобрений из технической серы. На его возведение потратят еще 700 млн рублей.
Помимо этого в Уватском районе появится фанерный завод за 9 млрд рублей, свинокомплекс в Юргинском районе. На его возведение инвесторы потратят 1,8 млрд рублей, онкоцентр в Тюмени за 9,4 млрд рублей и многое другое.