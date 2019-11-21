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Депутаты Тюменской облдумы приняли законопроект, позволяющий финансово помочь Кургану

21 ноября 2019, 10:26
Фото: Наш город / 1Mi
Депутаты приняли законопроект, позволяющий выделить деньги Кургану
Депутаты Тюменской областной думы в первом и втором окончательном чтении приняли законопроект, позволяющие финансово помочь Курганской области.

Депутаты Тюменской областной думы в первом и втором окончательном чтении приняли законопроект, позволяющие финансово помочь Курганской области.

Как передает корреспондент «Нашего города», такое решение народные избранники приняли сегодня, 21 ноября, на очередном заседании облдумы.

Председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горцкий рассказал, что сегодня на профильном комитете был рассмотрен проект закона об утверждении соглашения между правительствами Тюменской и Курганской областей о субсидировании второго региона.

«Законопроектом предлагается утвердить соглашение, которым предусматривается предоставление в 2020 и 2021 годах субсидии из бюджета Тюменской области в бюджет Курганской области на решение вопросов местного значения в Кургане в целях софинансирования строительства, реконструкции, модернизации объектов водоотведения», — пояснил Горцкий.

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Вопросов у народных избранников не возникло. Депутаты приняли данный законопроект.

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