Депутаты Тюменской облдумы приняли законопроект, позволяющий финансово помочь Кургану

Председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горцкий рассказал, что сегодня на профильном комитете был рассмотрен проект закона об утверждении соглашения между правительствами Тюменской и Курганской областей о субсидировании второго региона.