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Бригады УСТЭК работают над устранением повреждений теплотрассы на Сургутской

21 ноября 2019, 09:32
Фото: «Наш город»
В Тюмени районе дома №11 по ул. Сургутской около 19:00 20 ноября выявлено повреждение тепломагистрали. Бригады оперативных служб «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» выехали на место инцидента. Территория была ограждена, а также оставлены наблюдающие для обеспечения дополнительной безопасности.
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Тюмень

Как сообщили в пресс-службе компании УСТЭК, отключение участка тепловой сети было решено произвести утром 21 ноября. В течение ночи специалистами УСТЭК производилась откачка воды из тепловых камер для доступа к секционирующим задвижкам.

21 ноября в 9:25 произведено отключение участка тепловой сети, бригады УСТЭК приступили к ремонтным работам. В настоящее время ограничение подачи тепловой энергии действует для 17 жилых домов. В течение первой половины дня планируется значительно сократить зону отключения путем организации обеспечения теплоснабжения по резервной схеме. Это станет возможным после проведения работ по локализации повреждения.

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