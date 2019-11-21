Бригады УСТЭК работают над устранением повреждений теплотрассы на Сургутской

21 ноября в 9:25 произведено отключение участка тепловой сети, бригады УСТЭК приступили к ремонтным работам. В настоящее время ограничение подачи тепловой энергии действует для 17 жилых домов. В течение первой половины дня планируется значительно сократить зону отключения путем организации обеспечения теплоснабжения по резервной схеме. Это станет возможным после проведения работ по локализации повреждения.